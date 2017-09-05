الصين ترحب بالوساطة السويسرية لتسوية القضية النووية الكورية

بكين – (أ ش أ):

أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بقيام سويسرا بدور الوسيط فى حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، بعد أن أعلن الرئيس السويسري دوريس ليوتارد بأن بلاده مستعدة للوساطة للمساعدة فى التوصل إلى تسوية للمشكلة التي ازدادت حدتها عقب تفجير كوريا الشمالية أول أمس قنبلة هيدروجينية يمكن أن يتم تثبيتها على صاروخ باليستي عابر للقارات، فيما يعد سادس اختبار نووي تجريه بيونج يانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في تصريح صحفي إن بلاده ترحب وتشجع كافة الأفكار والاقتراحات التي من شأنها المساعدة على تخفيف التوترات والمواجهة وتعزيز الثقة المتبادلة والعودة إلى الحوار في وقت مبكر لحل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية. وأكد ترحيب الصين بقيام دول أخرى بلعب دور بناء فى حل القضية.

وأضاف المتحدث أن التوجه السائد للمجتمع الدولي هو مع حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتفاوض بطريقة سلمية، معربا عن أمله في أن تستجيب الأطراف المعنية للدعوات العقلانية للمجتمع الدولي وتحافظ على الهدوء بدلا من القيام بتصرفات استفزازية تؤجج المشكلة.

وأوضح أن العمل العسكري ليس خيارا فعالا والعقوبات ليست هى المخرج الأساسى للقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية.

تأتي تصريحات المتحدث الصيني بعد ساعات قليلة من وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الجديدة المفروضة على كوريا الشمالية بأنها غير مجدية وغير فعالة ولن تمنعها من تطوير أسلحة نووية، وتحذيره من أن فرض عقوبات أشد صرامة على نظام كيم جونغ اون بشأن برنامجه الصاروخى النووي، لن يغير القيادة في بيونج يانج ولكنه قد يؤدي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق.

كما أدان بوتين في مؤتمر عقده عقب حضوره فعاليات قمة بريكس بمدينة شيامن الصينية، التصرفات الاستفزازية لكوريا الشمالية ولكنه حذر من أن التعامل معها بهستيريا عسكرية سيؤدى الى طريق مسدود يمكن ان يسفر عن "كارثة عالمية فادحة".