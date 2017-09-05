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أمريكا تقدم مساعدات بقيمة 15 مليون دولار لمدينة ماراوي الفلبينية

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مصراوي Masrawy

أمريكا تقدم مساعدات بقيمة 15 مليون دولار لمدينة ماراوي الفلبينية

02:16 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

أمريكا تقدم مساعدات بقيمة 15 مليون دولار لمدينة ماراوي الفلبينية

السفير الأمريكي لدى الفلبين سونج كيم

مانيلا - (د ب أ):

قالت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها سوف تقدم مساعدات بقيمة 15 مليون دولار لمدينة ماراوي بجنوب الفلبين، التي تضررت بسبب القتال الذي استمر أشهر بين القوات الأمنية والمسلحين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال السفير الأمريكي لدى الفلبين سونج كيم إن المساعدات سوف تدعم عمليات الإغاثة وبرامج إعادة الإصلاح طويلة المدى لمدينة ماراوي، التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مانيلا" نتطلع لانتهاء هذه الأزمة، وانتهاء القتال والمعاناة" موضحا "نحن سوف نستمر في دعم الفلبينية للتعامل مع هذه الأزمة".

وأوضح كيم أن حوالي ربع المساعدات سوف يتم تخصيصه لتوصيل مواد إغاثة مثل مياه صالحة للشرب ومعدات نظافة ومواد لبناء أماكن إيواء لأكثر من 600 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع.

وسوف يتم تخصيص بقية المساعدات لاستعادة الخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء وبدء مشاريع لإعانة المواطنين على المعيشة وتعزيز برامج مكافحة التطرف العنيف.

وتتقدم القوات لإنهاء الصراع الذي بدأ في 23 مايو الماضي، عندما هاجم مسلحون مدينة ماراوي بعدما حاولت الحكومة القبض على زعيم محلي ينتمى لتنظيم داعش.

وأسفر الصراع عن مقتل ما لايقل عن 840 شخصا، بينهم 136 جنديا و 620 مسلحا. كما قام المسلحون بإعدام 45 مدنيا، في حين توفى 40 شخصا بسبب المرض في مراكز الإجلاء.

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