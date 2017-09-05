عالم صيني يحذر: موقع تجارب بيونج يانج الجبلي النووي معرض للانهيار

لندن – (أ ش أ):

قال وانج نايان الباحث في الهيئة الصينية للطاقة النووية إن "موقع كوريا الشمالية الجبلي الخاص بالتجارب النووية، بانجي-ري، قد يكون معرضًا للانهيار نتيجة لتعرضه لموجات زلزالية متكررة ناجمة عن الانفجارات".

ونقلت صحيفة (ذي اندبندنت) البريطانية عن العالم الصيني قوله" إن أي تفجيرات أخرى قد تؤدي لانهيار الجبل بالكامل؛ ما يتسبب في تسرب إشعاعي في المنطقة بما فيها الصين..لافتا إلى أن زيادة حجم القنابل يزيد من احتمالية انهيار الجزء العلوي من الجبل".

ويعد بانجي-ري هو الموقع الذي انطلقت منه التجارب النووية الخمس الأخيرة التي أجرتها بيونج يانج.

وأضافت (ذي اندبندنت) إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قالت" إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج - أون، "يتسول الحرب" بعد الاختبار النووي الأخير، الأكبر من نوعه حتى الآن".

وأوضحت الصحيفة البريطانية" أن كوريا الشمالية ادعت تفجير رأس حربي حراري نووي يمكن تثبيته على صاروخ باليستي عابر للقارات، كما أفادت تقارير اليوم بأن بيونج يانج حركت صاروخًا يشبه الصاروخ الباليستي العابر للقارات باتجاه ساحلها الغربي".

وأدى الاختبار الصاروخي الذي أجري مؤخرا إلى تعزيز كوريا الشمالية لقدراتها العسكرية، ووافقت سول وواشنطن على رفع القيود عن صواريخ كوريا الجنوبية، بحسب مكتب رئاسة كوريا الجنوبية؛ ما يتيح لسول تطوير إمكاناتها لتوجيه ضربة وقائية ضد بيونج يانج.