طارق شوقي: أموال استرداد الأراضي توجه لتطوير منظومة التعليم

كتبت- ياسيمن محمد:

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأموال التي تأتي من استرداد الأراضي توجه لهدف تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بها.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، اليوم الثلاثاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة، "أما بشأن الأكاديمية المهنية للمعلمين، فجميع التدريبات الحالية سيتم تغييرها ولن يكون لمجرد الترقية بل سيشمل تدريبهم على استخدام بنك المعرفة ومحاور كثيرة.

وتابع الوزير: "منظومة التربية والتعليم تمثل ثلث الجهاز الإداري للدولة، ويجري حاليًا تغيرات موسعة في قطاع الكتب لتوفير أموال وتحويل الكتب الرقمية"، مشيرًا إلى أن الديوان العام للوزارة يعمل به 7000 موظفًا، وهيئة الأبنية التعليمية بها 7000 آخرين، وهيئة محو الأمية بها 3000 موظفًا.