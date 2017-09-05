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شوقي: المعلم أساس منظومة التعليم.. ولن يتبقى في وزارة إلا من يعمل فقط

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مصراوي Masrawy

شوقي: المعلم أساس منظومة التعليم.. ولن يتبقى في وزارة إلا من يعمل فقط

02:04 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

شوقي: المعلم أساس منظومة التعليم.. ولن يتبقى في وزارة إلا من يعمل فقط

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ملف زيادة رواتب المعلمين محل نقاش ودراسة على أعلى مستوى، ولكن لا يمكن الوعد بذلك حاليا أو ذكر أرقام.

ولفت شوقي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة، إنه يولي اهتماما كبيرا للغاية للمعلمين وتدريبهم، مشددًا على أنهم أهم عنصر في العملية التعليمية.

وتابع الوزير: "جميع برامج الوزارة تستهدف تدريب المعلمين لنقل علمهم ومناهجهم بشكل جيد للطلاب، وأن المعلم الجيد ذو الخلق هو أساس العملية التعليمية"، مناشدين المعلمين بالتمسك بالفرص التي توفرها الوزارة من التدريب ليتمكنوا من اللحاق بركب تطوير التعليم.

وعن المكافآت في الوزارة، أوضح الوزير أنه يتم حاليا إحصاء جميع المكافآت التي يتلقاها العاملون بالوزارة وسيتم وضع أسس لمنحها، "لذا لن يتبقى بالوزارة إلا من يعمل فقط".

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