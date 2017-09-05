"حرامي الشنط" سحل سيدة أوروبية لسرقة حقيبتها بمصر الجديدة

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، القبض على لص "الشنط الحريمي" بأسلوب الخطف، بشارع نزيه خليفة اثناء قيامه بسرقة حقيبة يد حريمي لكن صاحبتها "سائحة أجنبية" تشبثت بها فسحلها وسط الشارع وضبطته أجهزة الأمن.

التفاصيل بدأت ظهر أمس أثناء مرور المقدم سمير مجدي رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع نزيه خليفة، فتمكن من ضبط لص يدعى "عبد اللاه س خ" 32 سنة، عاطل، يستقل دراجة بخارية ملك أحد أصدقائه عقب قيامه بسرقة حقيبة يد حريمي بداخلها هاتف محمول وبعض متعلقات مواطنة أجنبية تحمل جنسية دولة أوروبية تدعى "اكوسنا ويلانوا فسيكا" 34 سنة، بأسلوب الخطف، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وسحلها وإصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

بمواجهة المتهم أمام العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، وقالت المجني عليها إنه تعدى عليها محاولاً سرقتها.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.