الجيش السوري "يكسر حصار تنظيم الدولة الإسلامية لدير الزور"

لندن – (بي بي سي):

الجيش السوري كسر الحصار الذي يفرضه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على دير الزور منذ أكثر من 3 سنوات، حسب وكالة الأنباء السورية.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله حليف النظام السوري إن القوات والمليشيات التابعة لها وصلت إلى قاعدة اللواء 137 على الأطراف الغربية للمدينة.

ويعيش في المدينة نحو 93000 مدني منذ 2015 ويعتمد هؤلاء على الإمدادات والمساعدات التي تلقيها لهم من الجو الأمم المتحدة.

ودير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في الوقت الذي تحاصر مدينة الرقة - التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة - مقاتلو تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الولايات المتحدة.