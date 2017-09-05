رئيس كوريا الجنوبية: الوقت غير مناسب لإجراء محادثات مع بيونج يانج

سول - (أ ش أ):

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جي - ان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يعارض إجراء أي محادثات مع كوريا الشمالية إن لزم الأمر في سبيل حل الأزمة النووية، إلا أنه أوضح أن الوقت الآن ليس مناسبا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن مون أدلى بهذا التصريح في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، وذلك قبل زيارته لمدينة فلاديفوستوك الروسية المقررة غدا الأربعاء لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي وإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف مون اختبار كوريا الشمالية النووي الأخير بأنه انتهاك بالغ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأكد مجددا التزامه بتنفيذ القرارات السلمية حول هذا الشأن.

كما أكد رئيس كوريا الجنوبية على أن الوضع صعب ومثير للغضب إلا أن بلاده ستتخذ خطوات ثابتة نحو الأمام فيما يتعلق بسياستها لجلب السلم والرخاء لشبه الجزيرة الكورية مستعينة بالصبر ومنظور طويل الأمد.

وأوضح مون أن سول لا تسعى للإطاحة بنظام كوريا الشمالية، كما أنها لا تسعى لتحقيق الوحدة عن طريق الاستحواذ، ولكن بلاده تسعى لتأسيس مجتمع اقتصادي يحقق رخاءً مشتركًا بين الشمال والجنوب ما يسهم في تطوير أقصى الشرق الروسي.