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عودة مناورات «النجم الساطع» بين مصر وأمريكا

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عودة مناورات «النجم الساطع» بين مصر وأمريكا عودة مناورات «النجم الساطع» بين مصر وأمريكا

التحرير

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تستضيف ، فاعليات التدريب المصرى الامريكى المشترك " النجم الساطع  2017 والذى من المقرر أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، ويستمر التدريب خلال الفترة من 10-20 سبتمبر الجاري.

ويعد تدريب النجم الساطع من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والامريكية بما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كما يأتى استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة .

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ومن المقرر مشاركة عناصر من القوات الامريكية فى التدريب الذى سيتناول موضوعات التعاون الامنى ومكافحة الارهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة فى القرن الحادى والعشرين ، فى ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.

جدير بالذكر أنه تم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ عام 1981 حتى آخر تدريب فى مصر عام  2009 ، كما يساهم تدريب النجم الساطع فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والامنية بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر بإعتبارها صاحبه الدور القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف فى الشرق الاوسط .

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