وزير التعليم لـ«التحرير»: النظام التعليمي غير صالح ولا بد من نظام جديد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

جدد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اعترافه بعدم صلاحية النظام التعليمي الحالي، وأنه لن يقدم شيئا إضافيا مهما أدخلت عليه من تعديلات وتطوير ومحاولات للارتقاء به.

وشدد وزير التعليم فى تصريح خاص لـ"التحرير"، على أن الأفضل من محاولات الترقيع في النظام الحالي بكل ضخامته وبدلاً من الاستثمار في المنظومة الحالية كان الحل الذي تم التوصل إليه بعد نقاشات لمدة عامين، وكانت تلك النقاشات مع عدد من الخبراء من مختلف الاتجاهات، وانتهينا إلى أن الحل الأفضل لإصلاح التعليم هو أن نبني نظاما جديدا تماما، وأن نغلق المحبس على القديم، وألا ندخل فيه طلابا جددا، وبدءا من شهر سبتمبر عام 2018 لن يدخل طالب الثانوية العامة على نظام التعليم الموجود عندنا حاليا، وسنبدأ نظاما جديدا تتحقق فيه كل أحلامنا.

شاهد أيضا

واعتبر وزير التعليم أن نسب النجاح التي تظهر في نتيجة امتحانات الثانوية العامة في كل عام هي نسب لا تدل على المستويات الفعلية للطلاب، مؤكداً أن الطلاب الذين كانوا يحصلون على أقل من 70% قديما هم أفضل كثيرا من الذين يحصلون حاليا على نسب أعلى من الـ90%.

وأكد أن الوزارة منذ بدأت الإعلان عن هذا التغيير وتواجه عدة عقبات يضعها المستفيدون من ظاهرة الدروس الخصوصية التي أدت إلى انتشار المراكز التعليمية، وزاد عدد القاعات التي يتم تأجيرها من أجل الدروس الخصوصية، وتحولت هذه الدروس إلى صناعة، لكن مصيبة أن هذه الصناعة لا تعلم الأولاد المادة أو ما بها من معلومات، ولكن يعلمون الطالب في هذه الدروس كيف يتخطى الامتحان ويحصل على درجات ـوهذه قصة أخرى- ويعلمونه صناعة كيف تنجح في مادة وتحصل فيها على درجات وأنت غير فاهم لها أو ما فيها، وليس هذا هو هدفنا إذا أردنا حقيقة أن نطور تعليمنا.