أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نيبوشا يطلب حضور موقعة الفراعنة وأوغندا

Google+ Print
نيبوشا يطلب حضور موقعة الفراعنة وأوغندا نيبوشا يطلب حضور موقعة الفراعنة وأوغندا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طلب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق ، من مجلس الإدارة برئاسة ، حضور مباراة الوطني وأوغندا، اليوم الثلاثاء.

ويحتضن استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018. 

ويسعى الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، لرد اعتبار الفراعنة، بعد الهزيمة المفاجئة (1-0) التي تلقاها المنتخب بالجولة الثالثة أمام منتخب الرافعات، أفقدته صدارة المجموعة الخامسة لأوغندا صاحبة الـ7 نقاط، فيما يأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم تتذيل الكونغو المجموعة بنقطة وحيدة.

شاهد أيضا

كان المونتنيجرى قد قاد مران الزمالك للمرة الأولى أمس في ملعب النادي، وقرر منح الفريق راحة اليوم الثلاثاء، ويرغب نيبوشا يوفوفيتش في استغلال الراحة في متابعة لاعبي منتخب الوطني، ورؤية أجواء الكرة المصرية.

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير الدعوات للمدرب ومرافقيه، لتلبية رغبته قبل الساعات المتبقية على المباراة، بعد أن قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء إذاعة المباراة عبر الشاشات الخاصة في النادي، لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في متابعة اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان