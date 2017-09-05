نيبوشا يطلب حضور موقعة الفراعنة وأوغندا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طلب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الزمالك، من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، حضور مباراة المنتخب الوطني وأوغندا، اليوم الثلاثاء.

ويحتضن استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لرد اعتبار الفراعنة، بعد الهزيمة المفاجئة (1-0) التي تلقاها المنتخب بالجولة الثالثة أمام منتخب الرافعات، أفقدته صدارة المجموعة الخامسة لأوغندا صاحبة الـ7 نقاط، فيما يأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم تتذيل الكونغو المجموعة بنقطة وحيدة.

شاهد أيضا

كان المونتنيجرى قد قاد مران الزمالك للمرة الأولى أمس في ملعب النادي، وقرر منح الفريق راحة اليوم الثلاثاء، ويرغب نيبوشا يوفوفيتش في استغلال الراحة في متابعة لاعبي منتخب الوطني، ورؤية أجواء الكرة المصرية.

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير الدعوات للمدرب ومرافقيه، لتلبية رغبته قبل الساعات المتبقية على المباراة، بعد أن قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء إذاعة المباراة عبر الشاشات الخاصة في النادي، لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في متابعة اللقاء.