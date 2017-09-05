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انتشار أمني مكثف بمحيط ستاد برج العرب مع بدء توافد الجماهير (صور)

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انتشار أمني مكثف بمحيط ستاد برج العرب مع بدء توافد الجماهير (صور) انتشار أمني مكثف بمحيط ستاد برج العرب مع بدء توافد الجماهير (صور)

التحرير

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توافد عدد كبير من الجماهير على برج العرب غرب الإسكندرية، لمؤازرة الأول لكرة القدم خلال المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم أمام منتخب أوغندا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

انتشار أمني بالإسكندرية

وأعلن اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية –  متابعة الترتيبات الخاصة بإقامة المباراة لضبط الأمن و التشديد على سلامه الجماهير، وفتح الأبواب للجمهور فى الثانية عشر ظهرًا.

كان مدير الأمن عقد اجتماعًا موسعًا داخل قاعة المؤتمر الصحفى باستاد برج العرب، وذلك بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية و قيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلي اتحاد الكرة وشركة فالكون والجهات المعاونه من محافظة الإسكندريه، وذلك استعدادًا لتأمين المبارة .

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انتشار أمني

وقال مدير أمن الإسكندرية: إنه "تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام و رفع المركبات المتروكة.

و أكد أنه تم نشر "الأقوال" الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي و البحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري و السريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على عدم السماح بدخول أي شخص لحضور المباراة من غير حاملي الدعوات و التذاكر المصرح لهم وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة.

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التحرير

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