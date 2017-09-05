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وزير التعليم: شكل جديد للبوكليت بداية من العام الدراسي المقبل

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وزير التعليم: شكل جديد للبوكليت بداية من العام الدراسي المقبل وزير التعليم: شكل جديد للبوكليت بداية من العام الدراسي المقبل

التحرير

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بدأ المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعد أن تأخر بدؤه أكثر من ساعة عن الموعد المحدد لانعقاده.

وقال الوزير في افتتاحية المؤتمر إن الغرض من المؤتمر الصحفي هو توضيح الصورة حول ما تم تداوله في إجازة العيد من قضايا التعليم، مشيرًا إلى أنه سوف يعلن عن العديد من الملفات الخاصة بالمعلمين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر شرح أبرز قضايا المعلمين والمدارس.

وأكد الوزير أنه سوف يلتقي عمداء كليات التربية اليوم الثلاثاء، لبحث تطوير وتقويم كليات التربية لتحقيق حلم تطوير التعليم الجديد وضخ أفكار جديدة.

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وأشار إلى أن البوكليت فكرة كان لها هدف معين وتم نجاحها ولكنها ليست الحل لجميع مشكلات التعليم، مؤكدًا أن البوكليت سوف يكون له شكل جديد العام الدراسي المقبل.

وأشار الوزير خلال الموتمر الصحفي إلى أنه يتمنى من الشعب المصري أن يشارك في حلم بتطوير التعليم، مؤكدًا أن منظومة التعليم هي ثلث الجهاز الإداري للدولة.

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التحرير

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