برلماني: لقاء السيسي وبوتين في قمة "بريكس" حسم عودة السياحة الروسية

كتب- أحمد علي:

قال النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين، على هامش قمة "البريكس" في الصين بالغ الأهمية، حيث أثمر عن مكاسب كُبرى لمصر، على حد قوله.

وأضاف الصفتي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أن دعوة الرئيس السيسي للرئيس الروسي، لوضع حجر الأساس لمحطة الضبعة تهدف لعودة السياحة المصرية، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وتابع الصفتي: "أنه بالرغم من تعدد الوفود والزيارات الوزارية بين الطرفين إلا أن لقاء السيسي حسم عودة السياحة الروسية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس الروسي بوتين أشاد بالجهود التي قامت بها السلطات المصرية لتأمين المطارات، بالتزامن مع ما أعلنه الخبراء الروس عن التقييم الإيجابي للإجراءات والتجهيزات الأمنية في مباني مطار القاهرة وما أنجزته مصر في هذا الإتجاه.

وأضاف النائب، أن السياحة الروسية تمثل 25% من السياحة الواردة إلى مصر، وعودتها سيعطي للعالم صورة إيجابية عن أمن واستقرار مصر، لافتًا إلى ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى في المنتجعات والمناطق السياحية لتطوير البنية الداخلية وتدريب العمالة حتى نكون مستعدين لاستقبال السياحة الخارجية على أكمل وجه.