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طارق شوقي: ديوان "التعليم" به فاسدين.. وأحمل نفسي مسؤولية محاربتهم

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي: ديوان "التعليم" به فاسدين.. وأحمل نفسي مسؤولية محاربتهم

01:54 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالفعل توجد عناصر فاسدة في ديوان ومديريات الوزارة، لكن التعميم خطأ جسيم.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة: "أحمل نفسي مسئولية محاربة الفاسدين، وأن لن تسمح بوجود فاسدين ولن نتستر على فساد، ولن نهادن انعدام الكفاءة، وخلل العدالة في التوزيع".

وتابع الوزير: "الفساد ليس في الرشوة، فقط ولكن مفهومه يتسع ليشمل تعطيل العمل أو الخلل في أداء الوظيفة المكلف بها الموظف"، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج لقيادات تحب ما تعمل وتطمح وتحارب لهدف تطوير التعليم.

وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة من داخل وخارج الوزارة لاختيار القيادات وستنشر إعلانات بالجرائد وسيتم وضع أسس شفافة وعادلة وتمنع أي تجاوز.​

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