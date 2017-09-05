وزير التعليم: "البوكليت" فكرة أثبتت نجاحها وسيتم تطبيقه العام القادم
وزير التعليم: "البوكليت" فكرة أثبتت نجاحها وسيتم تطبيقه العام القادم
01:48 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
وزير التعليم والتعليم الفني
كتبت- ياسمين محمد:
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، أنه سيلتقي اليوم عمداء كليات التربية لوضع أسس علاقة الوزارة بالكليات التربوية، حتى تستطيع تلبية احتياجات المدارس والتلاميذ.
وأشار الوزير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة، إلى أن "بوكليت الثانوية العامة" فكرة ثبت نجاحها، ولكنه ليس حل لكل مشاكل تقييم الطلاب وسيتم تطبيقه العام القادم مع تطوير طرق التصحيح لتقليل التظلمات.
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