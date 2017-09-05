طارق شوقي: الحكومة معنية بتحقيق حلم الشعب بتطوير التعليم في 2018



كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحكومة معنية بشكل أساسي بالتنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسليمه مشروع تطوير التعليم في أكتوبر 2018، بجانب تحقيق حلم الشعب المصري في تطوير التعليم في 2018 لتحقيق نظام أفضل، موضحا أن منظومة التربية والتعليم تمثل ثلث الجهاز الإداري في الدولة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة ظهر اليوم لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة.

وقال الوزير إنه يسجل احترامه الشديد لكل العاملين في الوزارة والمعلمين وكذلك للإعلام الهادف ونقدر حريته وبعده عن الفتن والتشهير بالأشخاص.

وأوضح أن الحكومة سعيدة بالتآلف بين الوزارات لذا أغلب المشروعات تتم بالشراكة بين حوالي أربع أو خمس وزارات.

ونفى الوزير ما تردد عن وجود خلاف بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لافتًا أن الوزارتين تعملان سويا لتنفيذ برنامج الرئيس في تطوير التعليم وتطوير قدرات خريجي جامعات قادرين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع الأطفال.