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بالصور- المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة يتفقد المتحف الكبير

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مصراوي Masrawy

بالصور- المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة يتفقد المتحف الكبير

01:38 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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السيسي: حريصون على تطوير التعاون المشترك مع جنوب إفريقيا وتجمع

الألبوم التالى

: حريصون على تطوير التعاون المشترك مع جنوب إفريقيا وتجمع "بريكس"

كتبت- نسمة فرج:

استقبل الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف، اليوم الثلاثاء، "Shi Yuewen" المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، وذلك استمراراً للزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح طارق توفيق- حسب البيان الصادر، اليوم الثلاثاء- أن هذه الزيارة تأتي حرصًا من الصينية على متابعة العمل الأثري والمتحفي المصري بشكل عام وكذلك آخر مستجدات العمل بالمتحف الكبير وما وصل إليه المشروع من إنجازات بشكل خاص حيث أنه سيتم افتتاحه جزئيا في 2018.

وأشار المشرف العام على المتحف، إلى أن المستشار الصيني كان قد التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار في يوليو الماضي عقب توليه منصبه الجديد لبحث سبل التعاون المشترك بين والصين في مجال العمل الأثري والمتحفي.

من جانبه، أكد "Shi Yuewen”، أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا مع مصر، معبراً عن انبهاره بما شاهده بمشروع المتحف الكبير من معامل ترميم ومخازن أثرية على أعلى مستوى.

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مصراوي Masrawy

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