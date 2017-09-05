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ضبط عاطلين سرقا محلين للأدوات الكهربائية في بني سويف

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين سرقا محلين للأدوات الكهربائية في بني سويف

01:36 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

ضبط عاطلين سرقا محلين للأدوات الكهربائية في بني سويف

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عاطلين تخصصا في السرقات المتنوعة بدائرة مركز سمسطا جنوب المحافظة، بينها سرقة محلين للأدوات الكهربائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا بسرقة محلين للأدوات الكهربائية بدائرة مركز سمسطا، حيث كلف بإجراء التحريات اللازمة وضبط الجناة.

وقاد النقيب محمد الفقي معاون مباحث مركز شرطة سمسطا، حملة مكبرة لضبط الجناة، حيث تبين من التحريات الأولية أن وراء واقعة السرقات عاطلين هما: "أحمد .ح.ك"٢٠سنة، و"طارق .م.م" ٢٢سنة، مقيمان بندر ببا جنوب المحافظة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمين سرقا محلين للأدوات الكهربائية، و3 هواتف محمول بأسلوب المغافلة.

وبضبطهما وبمواجتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب وقائع السرقات المذكورة، وتحررت محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيقات.

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