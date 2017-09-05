بارتوميو: برشلونة أفضل من ريال مدريد منذ عصر رونالدينيو

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قال رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إنه لم يندم على أي شيء في صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، سوى اعتماد برشلونة الكبير على اللاعب البرازيلي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتعرض برشلونة لانتقادات حادة بسبب رغبة برشلونة في الإبقاء على نيمار، في الوقت الذي أراد اللاعب البرازيلي فيه الرحيل عن العملاق الكتالوني.

وأوضح بارتوميو، بأنه لا يعلم حتى الآن سبب رحيل نيمار عن برشلونة مطالبًا وسائل الإعلام بالتوجه إليه بالسؤال في هذا الأمر حيث لم يخبر اللاعب البرازيلي الإدارة بسبب رحيله.

وأشار بارتوميو، إلى احتمالية رحيله مقابل المقابل أو المشروع الرياضي، ولكنه أسباب غير كافية في ظل وجوده في أفضل نادي في العالم إلى جانب أفضل لاعب في العالم وهو ليونيل ميسي.

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وأوضح رئيس برشلونة أن رحيل نيمار أتى بفائدة على برشلونة الذي بات يمتلك حاليًا فريق أفضل من العام الماضي، وتسبب رحيل اللاعب البرازيلي في عودة التركيز أكثر مع اللاعبين الشباب الذين تفرزهم أكاديمية النادي "لاماسيا".

وعلى الرغم من خسارة برشلونة للسوبر الإسباني، إلا أن بارتوميو لا يرى بأن ريال مدريد أفضل من برشلونة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تفوق البرسا على الريال يعود منذ وجود رونالدينيو في صفوف الفريق وحتى تلك اللحظة.

ومنذ وجود رونالدينيو مع الفريق، تمكن برشلونة من الهيمنة على جميع البطولات وبات الفريق الأنجح في العالم وذلك على حد قول بارتوميو.