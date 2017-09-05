سيميوني يجدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2020

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جدد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، تعاقده مع أتلتيكو مدريد لعامين، وسيقى على رأس القيادة الفنية للروخوبلانكوس حتى عام 2020.

ومنذ تولي سيميوني تدريب أتلتيكو في شهر ديسمبر من عام 2011، توج المدرب الأرجنتيني مع الأتلتي بخمس ألقاب هي الدوري الأوروبي عام 2012 والسوبر الأوروبي في نفس العام وكأس ملك إسبانيا في عام 2013 والسوبر الإسباني عام 2014 والدوري الإسباني في موسم 2013- 2014.

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ويعد سيميوني بالتالي من أكثر المدربين تعميرًا في القاراة الأوروبية في الوقت الحالي، حيث يخوض موسمه السابع مع الأتلتي ولا يتفوق عليه حاليًا سوى مدرب آرسنال أرسين فينجر المتواجد على رأس القيادة الفنية للمدفعجية منذ عام 1996.

ويذكر أن إلى جانب الخمس الألقاب التي حققها سيميوني مع أتلتيكو، تمكن أيضًا من قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 حيث خسر النهائيين أمام ريال مدريد.