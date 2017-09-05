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الأرصاد: فصل الصيف ينتهي خلال أيام (فيديو)

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الأرصاد: فصل الصيف ينتهي خلال أيام (فيديو) الأرصاد: فصل الصيف ينتهي خلال أيام (فيديو)

التحرير

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أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة، موضحا أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بدءً من غد الأربعاء، بشكل تدريجي وفصل الصيف في طريقه إلى الانتهاء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا " على الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء: "من المنتظر أن تنخفض الحرارة بمعدل درجة يوميا"، موضحا أن أول يومين من عيد الأضحى شهدت اعتدالا في درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة ارتفعت قليلا، ومن المنتظر انخفاضها ثانيا في وقت قريب.

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وسجلت درجات الحرارة في القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية 31/24، مرسى مطروح 29/21، بورسعيد 32/25، دمياط 32/ 24، بلطيم 33/ 24، الإسماعيلية 36/21، السويس 31/22، العريش 33/24، نخل 35/20، طابا 35/22، الطور 36/26، مرسي علم 35/29، الغردقة 38/27، شرم الشيخ 37/27، رفح 32/23، كاترين 33/20، سيوة 37/23، المنيا 37/24، الفيوم 37/24، رأس سدر 37/24، أبوسمبل 38/25، وسط الدلتا 35/24، أسيوط 37/24، سوهاج 37/25، الأقص 38/25، أسوان 39/27، شلاتين 39/28، حلايب 38/30، والوادي الجديد 38/26.

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