برلماني: لقاء السيسي وبوتين في قمة البريكس حسم عودة السياحة الروسية

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قال النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة البريكس في الصين، بالغ الأهمية، حيث أثمر اللقاء عن مكاسب كبرى لمصر.

وأضاف، اليوم، الثلاثاء، أن دعوة الرئيس السيسي لبوتين لوضع حجر الأساس لمحطة الضبعة كانت تهدف لعودة السياحة المصرية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، موضحا أنه على الرغم من تعدد الوفود والزيارات الوزارية بين الطرفين، فإن لقاء السيسي حسم عودة السياحة الروسية.

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وأشار النائب إلى أن الرئيس بوتين أشاد بجهود السلطات المصرية في تأمين المطارات، بالتزامن مع ما أعلنه الخبراء الروس عن التقييم الإيجابي للإجراءات والتجهيزات الأمنية في مباني مطار القاهرة، وما أنجزته مصر في هذا الاتجاه.

وأوضح أن السياحة الروسية تمثل 25% من السياحة الواردة إلى مصر، وعودتها تعطي للعالم صورة إيجابية عن أمن واستقرار مصر، لافتا إلى ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى في المنتجعات والمناطق السياحية لتطوير البنية الداخلية وتدريب العمالة حتى «نكون مستعدين لاستقبال السياحة الخارجية على أكمل وجه».