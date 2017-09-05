رأيها في عمرو دياب وعلاقتها بطليقات زوجها.. 7 تصريحات مثيرة لـ«أصالة»

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"ست جميلة جدا، ست ليها عند كل واحد فينا حتة كبيرة، بتكبر كل شوية، كل ما تغني الحتة تكبر ومساحتها تكبر، ولينا معاها علاقات في كل أحوالنا، في فرحنا في زعلنا"، هكذا قدمت الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" المطربة السورية "أصالة نصري"، ضيفة حلقة برنامجها "صاحبة السعادة"، أمس الإثنين، عبر فضائية "cbc".

ونستعرض فيما يلي عددًا من التصريحات المثيرة لـ"صولا"..

1- العيد

الفنانة أصالة أكدت أنها تحتفل بكل مناسبة في حياتها الدينية والخاصة، وقالت عن سبب ذلك: "أنا باحب العيد، باحب الاحتفال لأني باحب الحياة، بتلككله وبستناله أي مناسبة"، وأضافت: "أنا واحدة من الناس اللي باحس إننا محتاجين لكم هائل من الأعياد، لإننا عايشين بكم هائل من النكد والقهر والكدر المخيف والناس صارت حزانى، العيد بيغير حتى لو كام يوم".



2- «مهتمة بالتفاصيل»

رغم النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها "مهتمة بالتفاصيل"، فقد كشفت الفنانة "أصالة" أنها اختارتها بالصدفة، وكانت أواخر الأغنيات التي اختارت ضمها للألبوم الأخير، وقالت: "من أواخر الأغاني اللي اخترتها"، وتابعت: "صدفت، غنهالي إيهاب وحسيتها جديدة وحسيتها شبهي"، ووصفتها بالأغنية "الصعبة".



3- الكذب

رغم أنها كانت تتحدث عن تفاصيل طبخها لأكلة "الفتة" الشهيرة؛ فإن الفنانة "أصالة" كشفت بعض الصفات الشخصية الخاصة بها، قائلة: "مرات الواحد بيكذب الكذبة وبيصدقها، أنا من أقل الناس كذب وبادفع تمن صدقي، مش صدق مطلق لكن باحاول أكون صادقة".



4- سر نحافتها

رغم نحافتها ورشاقتها؛ فإن المطربة أصالة صرّحت بأنها تحب تناول الأكلات الدسمة وتأكلها بشكل يومي، وعن سبب رشاقتها قالت أصالة: "بالعب تمارين رياضية ساعتين"، موضحة أنها تمارس البلاتس، أي تمارين التمدد.



5- الألبوم الأخير

بعد تحقيقه النجاح الواسع، حكت "أصالة" عن كواليس اختيارها للألبوم، قائلة: "حبيت الألبوم يكون لمزاجي الخاص، حتى من تعاملاتي اليوم الاجتماعية، باحب تكون علاقاتي ليها علاقة بمتعتي أنا الشخصية، خدت قراري من فترة بسيطة مش طويلة إن يكون كل أصدقائي من اللي باستمتع بالقعدة معاهم مش مضطرة"، وأضافت: "أخدت قرار إني ما أكون مضطرة لا أعمل أغنية للسوق عشان الناس تحبها، ولا أصاحب ناس لأن في مصالح لها علاقة بالشغل، قررت إني أكون مرتاحة".

وتابعت: "أخدت قراري حتى مع جوزي، قولته طارق في أشياء كنت أعملها من نفسي، اليوم يمكن ما أقدر عليها، فصار دورك، دلعني بقى، حتى بالفن صرت بدي أدلع، وعملت مهتمة بالتفاصيل من هذا المنطلق".



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6- طارق العريان

فاجأت الفنانة "إسعاد يونس" المطربة أصالة بسؤال حول سبب انجذابها وحبها لزوجها المخرج "طارق العريان"، قائلة: "هو ما اتشدلي، أنا اللي اتشديتله، حبيته حب جنوني، باحب هدوءه وركازته، مابيبصبص، باعتقد هيك على الأرجح"، موضحة أنها تهتم كثيرًا بالنقطة الأخيرة، مؤكدة أنها قد تضرب أي امرأة تنظر لزوجها بـ"الجزمة"، على حد وصفها.

ورغم القوة التي تظهر بها أصالة على الشاشة؛ فإنها كشفت أنها ضعيفة في المنزل، قائلة: "أنا في البيت ضعيفة مع الكل، أبان إني قوية، باشوف لقاءاتي باقول عندهم حق الناس يقولوا إني كتير باينة قوية، أنا ضعيفة جدا مع أولادي ومع جوزي ومع أمي، أنا عمومًا شخصية باحب إني أسمع الكلمة".

7- الغيرة

نفت الفنانة "أصالة" أنها تغير على زوجها "طارق العريان"، وقالت: "أنا حضارية، أنا أحترم حتى علاقات طارق اللي قبلي، وباحترم الستات اللي كان مرتبط فيهم، وأكترهم باحب إنجي علي، كتير باحبها وأنا دائما اللي ببادر معاها، هي لطيفة وطيبة وحبيبة وحنينة، كنا أصحاب أصلا قبل ما أرتبط بطارق، وبعدها ما عدنا نسلم ع بعض"، وعن تصالحهما مرة أخرى، قالت أصالة: "كان في بينا أصدقاء كتير مشتركين، وأنا ما باحب الكهربا في الجو، أنا باحب ألمس الناس، باحب أهتم فيهم ويهتموا بيا".



8- عمرو دياب

عبّرت الفنانة أصالة عن رأيها بالهضبة "عمرو دياب"، قائلة: "مؤخرًا صرت أحب عمرو دياب، الأول ماكنتش باحبه إطلاقًا، ماكنتش باحبه كنوع أغاني، لكن مؤخرًا حبيت بعض الأغاني اللي قدمها، وباحب طريقته في تقديمها، وباحب اهتمامه بنفسه، وباحب إصراره، وحبيته لما التقيته على المستوى الشخصي، لأنه شخص حي"، وأضافت: "مالهاش علاقة بالسن، لها علاقة بالروح، باقابل ناس بالعشرينات روحهم مطفية أو راحت، لكن هو روحه حاضرة".

وتابعت: "كنت فاكرة إنه في الصور فوتوشوب، الشباب ما له علاقة بالسن، وقت شوفت عمرو بشكل شخصي، قلت لا الصور مش فوتوشوب، جسمه أحلى من جسم أخويا أنس، لأن جسمه رياضي، عمرو مهتم بنفسه وشكله كتير، حليوة ومرتب وأنيق".



9- أنغام

كشفت أصالة تفاصيل علاقتها الخاصة بالمطربة أنغام، قائلة: "لما باغني أنا وأنغام باحس إن في طاقة إيجابية بتجتمع، لإن بتربطنا محبة غير عادية مثل الأصدقاء اللي ولدوا مع بعض وربيوا، عندها حنية عليا، وأنا نفس الشيء باخاف عليها"، وأضافت: "باقدر كتير تفاصيل أنغام، وباتمنى لو إن كل الناس تشوفها مثل ما أنا باشوفها، عن قرب هي شخصية على المستوى الإنساني فوق الرائعة، باتبسط لما باغني معاها".

10- المطربون المقربون

عن المطربين الذين تجمعهم صداقة بأصالة، كشفت: "أنغام وشيرين وسميرة باحبها كتير وبارتحلها وباحكيلها أسراري وباثق فيها جدا"، وتابعت: "ليا أصدقاء كتير زي أسماء المنور وبلقيس، عندي أصدقاء كتير فنانين".

