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النيابة تطلب التحريات في وفاة طفلة غرقاً داخل "بانيو" بالصف

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مصراوي Masrawy

النيابة تطلب التحريات في وفاة طفلة غرقاً داخل "بانيو" بالصف

01:33 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة الصف، بسرعة تحريات رجال المباحث حول وفاة طفلة في بانيو حمام المنزل، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

كانت استمعت النيابة لأقوال أسرة الطفلة الضحية، والذين أكدوا أن الطفلة التي تبلغ من العمر عامين، غافلتهم ودخلت دورة المياه، وظلت تلهو بـ"البانيو" المملوء بالمياه، فسقطت بداخله، وتوفت غرقاً، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

كان رئيس مباحث مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين، وبالتحري تبين أنها سقطت ببانيو الحمام الممتلئ بالمياه مما أسفر عن مفارقتها الحياة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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