مباحث القاهرة تضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالوايلي

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة بطاريات السيارات في منطقة الوايلي.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو فرج ر.م "23 سنة عاطل"، مقيم بدائرة القسم، السابق اتهامه في 18 قضية، والمدعو رامي م.ع " 24 سنة عاطل"، مقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية "سلاح أبيض"، والمدعو محمد ب.ع "23 سنة عاطل"، مقيم بذات العنوان، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب ستة حوادث سرقة بطاريات، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلهم "سيء النية"، المدعو عادل م.ش "36 سنة ميكانيكي"، مقيم بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.