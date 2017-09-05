إصابة سائق بسلاح "ميري" في مشاجرة بحلوان

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أُصيب سائق بطلق ناري في الفخذ بحلوان، اليوم الثلاثاء، تصادف مروره بمحيط مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات حول أولوية المرور.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصاب بشارع رايل بجوار عمارات الأوقاف بحلوان.

كشفت تحريات رجال المباحث وقوع مشادة كلامية بين كلا من" محمد ع." 21 سنة، سائق، و"وليد م." 20 سنة، سائق، بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بإطلاق رصاصة من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابة "يوسف ح" 25 سنة، سائق (بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحه دخول وخروج، وتم نقله لمستشفى حلوان العام وحالته مستقرة) والذي تصادف مروره بمحل الواقعة.

تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الاول السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن "طبنجة برتا" 9 مم تحمل رقم 10501 E , وبخزينتها 3 طلقات.

وأكد الفحص الجنائي أن الطبنجة مبلغ بسرقتها من مركز شرطه الواسطى في بنى سويف إبان أحداث فض اعتصام رابعة.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وأضاف بشرائه منذ حوالي 3 سنوات من أحد الأشخاص بمنطقة الشوبك الغربي مركز الصف بالجيزة، ورفض الإرشاد عنه.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.