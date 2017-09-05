ضبط هارب من 144 سنه سجن في المقطم
ضبط هارب من 144 سنه سجن في المقطم
01:16 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 73 حكم حبس جزئي " شيك، نصب، سرقة، قتل خطأ " بإجمالي حبس 144 سنة.
تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، إخطاراً بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط " أحمد ج." 35 مقاول ومقيم مساكن الزلزال ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 73 حكم حبس جزئي " شيك، نصب، سرقة، قتل خطأ " بإجمالي حبس 144 سنة
بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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