أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- هكذا ترسمين الحاجب المموج أحدث تقاليع موضة 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- هكذا ترسمين الحاجب المموج أحدث تقاليع موضة 2017

01:19 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

  • عرض 9 صورة

    dacadd4a29.jpg

  • عرض 9 صورة

    9f52033ea0.jpg

  • عرض 9 صورة

    92367f85a3.jpg

  • عرض 9 صورة

    cc70d269d0.jpg

  • عرض 9 صورة

    0b2e512ebb.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_5_13_18_29_548.jpg

  • عرض 9 صورة

    66b986c445.jpg

  • عرض 9 صورة

    8caece1cbf.jpg

  • عرض 9 صورة

    08a369ffef.jpg

إعادة الألبوم

بأقل الملابس.. كيف تظهرين بشكل مختلف كل يوم في الجامعة؟

الألبوم التالى

بأقل الملابس.. كيف تظهرين بشكل مختلف كل يوم في الجامعة؟

كتبت- ندى غنيم:

اختلفت موضة رسم "الحواجب" هذا الصيف لأكثر من مرة، ما بين الوشم أو تلوينها بألوان مختلفة أو رسمها بأشكال غير تقليدية، ومؤخراً ظهرت موضة جديدة تسمى "الحواجب المموجة"

ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن هناك صيحة جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى و هي الحواجب المموجة و لكن هذه المرة لن يتم رسمها أوة تحديدها باستخدام أدوات نزع الشعر، ولكن فقط باستخدام أدوات التجميل لتعطي خداع بصري للشكل و كأنها مموجة 

وأوضحت "بروميز تامانغ" "فاشونيستا عالمية" طريقة عمل الحاجب المموج الذي يعتبر بمثابة موضة 2017  واستخدمت الغراء لتسطح شعر جبينها تماماً، ثم رسمت خطوط متعرجة على حاجبيها باستخدام أقلام العين و"الاي شادو"، ثم وضعت الكحل و " الايلاينر" ليكتمل "اللوك".

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لمناسباتك العاجلة.. اختاري اللون الموحد لإطلالة أنيقة

    هو وهي

  • بالصور.. "الحلق الشراشيب" لإطلالة عصرية هذا الصيف

    هو وهي

  • بالصور- تعرفي على موضة "الحجاب الجينز"

    هو وهي

  • للمرأة العاملة.. أكثر من "ستايل" مختلف أثناء ذهابك للعمل

    هو وهي

إعلان

6d8f6dff0d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم