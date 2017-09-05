بالصور- هكذا ترسمين الحاجب المموج أحدث تقاليع موضة 2017

بأقل الملابس.. كيف تظهرين بشكل مختلف كل يوم في الجامعة؟

كتبت- ندى غنيم:

اختلفت موضة رسم "الحواجب" هذا الصيف لأكثر من مرة، ما بين الوشم أو تلوينها بألوان مختلفة أو رسمها بأشكال غير تقليدية، ومؤخراً ظهرت موضة جديدة تسمى "الحواجب المموجة"

ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن هناك صيحة جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى و هي الحواجب المموجة و لكن هذه المرة لن يتم رسمها أوة تحديدها باستخدام أدوات نزع الشعر، ولكن فقط باستخدام أدوات التجميل لتعطي خداع بصري للشكل و كأنها مموجة

وأوضحت "بروميز تامانغ" "فاشونيستا عالمية" طريقة عمل الحاجب المموج الذي يعتبر بمثابة موضة 2017 واستخدمت الغراء لتسطح شعر جبينها تماماً، ثم رسمت خطوط متعرجة على حاجبيها باستخدام أقلام العين و"الاي شادو"، ثم وضعت الكحل و " الايلاينر" ليكتمل "اللوك".