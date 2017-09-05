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وكيلة تعليم بني سويف تتابع الأعمال النهائية بالمدرسة اليابانية

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مصراوي Masrawy

وكيلة تعليم بني سويف تتابع الأعمال النهائية بالمدرسة اليابانية

01:23 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

أكدت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، بعدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقدت وكيل مديرية التربية والتعليم، أعمال الإنشاءات النهائية بالمدرسة اليابانية، ومدرسة" stem "بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، اليوم الثلاثاء، للوقوف على ما جرى إنجازه من أعمال، وأكدت على ضرورة الانتهاء من الأعمال النهائية والتشطيبات قبل بدء العام الدراسي.

كما تفقدت وكيلة المديرية، أعمال الصيانة البسيطة والشاملة ببعض مدارس إدارة بني سويف التعليمية، بينها مدرسة البساتين الابتدائية، ومدرسة باروط التجارية، ومدرسة أهوة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الشهيد محمد عبده علي مبارك سابقًا، للوقوف على ما أُنجز من أعمال صيانة داخل تلك المدارس.

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