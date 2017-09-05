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هيئات الإفتاء: ندين الصمت الدولي تجاه عمليات الإبادة لمسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

هيئات الإفتاء: ندين الصمت الدولي تجاه عمليات الإبادة لمسلمي الروهينجا

01:17 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

هيئات الإفتاء: ندين الصمت الدولي تجاه عمليات الإبادة لمسلمي الروهينجا

كتب- محمود مصطفى:

أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الصمت الدولي الواضح وعدم تحرك أى من المنظمات والهيئات الدولية إزاء استمرار عمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات بحق المسلمين الروهينجا فى ميانمار.

ودعا الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، في بيانه الذى أصدره اليوم الثلاثاء، جميع الدول والمنظمات الإسلامية والعربية إلى ضرورة التحرك الفوري والتنسيق التام فيما بينهم بهدف استخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات الإبادة المنظمة التي يتعرض لها الروهينجا.

ودعا نجم إلى الإسراع بتقديم سبل الدعم المادي والمعنوي كافة لمسلمي الروهينجا، الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار.

وندد نجم بمنع مسلمي الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار وممارسة حقوقهم كمواطنين فى الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بما قررته الشَّرائِع السماوية والقوانين الدولية من حقوق المُواطَنة لِكُل مواطن التي من أهمها المُشاركة في اختيار من يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم.

وتشهد ميانمار، تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

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