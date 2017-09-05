محافظ القاهرة: استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد بالعاصمة

التحرير

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وجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها، ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وكذا تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على سلامة الطلبة، إلى جانب صيانة الفصول ورفع كفاءة الإنارة بها، مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة، مشددا على ضرورة سد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد، وإشراك المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة، بالإضافة إلى سرعة تسليم وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

كما طالب المحافظ في تصريحات له اليوم بضرورة التنسيق بين المديرية ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع كل الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها، حفاظا على سلامة الطلبة، مع تعزيز الخدمات المرورية بمحيط المدارس والشوارع المؤدية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية المرجوة ومنع التكدس أوقات الذروة.

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ومن جانبها أكدت فريدة مجاهد مدير مديرية التعليم بالقاهرة أنه يتم عقد اجتماعات شبه يومية لحل مشكلات أولياء الأمور، والاستعداد لبدء العام الدراسي، مؤكدة أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من عملية الصيانة بالمدارس، ويتم مراجعة كل الاستعدادات من جانب العاملين بمحافظة القاهرة.

من جانبه قال المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة في تصريحات لـ"التحرير" إن الهيئة بدأت اليوم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال مراجعة النظافة والإنارة وأعمال الصيانة بالمدارس، مع الاهتمام بأعمال التشجير داخل المدارس وخارجها، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل الاستعدادات قبل بدء العام الدراسي الجديد.