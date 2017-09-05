الشرطة البريطانية تلقي القبض على 4 من أعضاء منظمة النازيين الجدد

لندن - (د ب أ):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة رجال للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات إرهابية والانتماء لمنظمة ناشونال أكشن أو العمل الوطني المؤلفة من النازيين الجدد .

قالت شرطة ويست ميدلاندز إنه يشتبه أن الأربعة رجال وتتراوح أعمارهم بين 22 و 32 عاما، متورطون في "الإعداد والتحريض على أعمال إرهابية " والانتماء لمنظمة محظورة.

وأضافت الشرطة في بيان "تم الإعداد لعملية الاعتقال، كما قادتها الاستخبارات، لا يوجد خطر على آمان الشعب" موضحة أن رجال الشرطة يبحثون في عدة منشآت على خلفية الاعتقالات.

وكانت الحكومة قد حظرت المنظمة في ديسمبر الماضي، لتكون بذلك أول جماعة يمنية متطرفة يتم حظرها بصفتها منظمة إرهابية.

وقالت وزيرة الداخلية امبر رود لدى إعلانها عن الحظر "منظمة ناشونال اكشن منظمة عنصرية ومعادية للسامية والأجانب، وتقوم بتأجيج الكراهية وتمجد العنف وتروج لأيدلوجية شريرة".