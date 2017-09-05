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محافظ سوهاج: الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه "المنشأة".. (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه "المنشأة".. (صور)

01:11 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه خط 10 بوصة عمومي بجوار كوبري الشمندية بمركز ومدينة المنشأة، جنوب المحافظة، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة المياه والصرف الصحي، فور حدوث الكسر.

وقال صلاح الميري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة: "إنه جرى عمل حائط ترابي حتى لا تتسرب المياه إلى المنازل، وإحضار سيارة لشفط المياه من الشارع العمومي، فضلاً عن إصلاح المحبس الخاص المتسبب في تسريب المياه بالتعاون مع شركة المياه".

وأضاف أن الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة، حيث تم تسوية وتمشيط بعض الشوارع الرئيسية والجانبية باستخدام معدات وعمال الوحدة.

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