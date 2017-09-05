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إزالة 15 حالة تعدّ بالبناء على أراضٍ زراعية بالغربية

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مصراوي Masrawy

إزالة 15 حالة تعدّ بالبناء على أراضٍ زراعية بالغربية

01:02 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إزالة 15 حالة تعدّ بالبناء على أراضٍ زراعية بالغربية

الغربية - مروة شاهين:
قال المهندس عادل محمد العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى، بلغت 15 حالة.

وأضاف العتال، أن جميع الحالات جرى إزالتها في الحال من قِبل الأجهزة المعنية، وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة دون توقف.

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