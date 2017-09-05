حبس 23 نوبيًا 4 أيام لاتهامهم بالتظاهر والإخلال بالأمن العام

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قررت النيابة العام بأسوان، حبس 23 شابًا من النشطاء النوبين الذين ألقي القبض عليهم، مساء أمس الأول الأحد، أثناء مشاركتهم في مسيرة تطالب بالحقوق النوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجّه لهم فريق النيابة الذي باشر التحقيقات معهم، تحت إشراف المستشار عمرو محمود المحام العام لنيابات أسوان، اتهامات التحريض على التظاهر، و التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.

وقال مصدر مسئول من فريق الدفاع عن المتهمين: إن "فريق النيابة باشر تحقيقاته فى واقعة المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان، مع كل من المتهمين "محمد صالح سرور ، محمد عزمي محمد، منير بشير محمد، محمد خالد عبد النعيم، تامر سليمان محمد، حمدي عوض محمود، ميسرة عبد العزيز محمد، محمد بهلول محمد، وليد فؤاد عابدين، زكريا ربيع محمد، طارق جمال الدين خليل، عبد القادر حربي محي، بكرى محمد عبد اللطيف، يحيى محمد عبد الخالق، مجدى فاروق أحمد، أحمد محمد محمد عبد المالك، حمزة محمد أحمد، هشام محمد عبد الوارث، صالح عبد اللطيف صالح، محسن ربيع سعد الدين، عمار محمد رفعت، محمد يوسف محمد، مصطفى كامل محمد".

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وأشار "المسؤول" إلى أن فريق النيابة كان قد انتقل إلى موقع حجز النشطاء النوبيين بمعسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال جنوب أسوان، للتحقيق معهم بشأن الاتهامات المُوجهة لهم.

كان عدد من النوبيين ألقي القبض عليهم أمس الأحد أثناء تنظيم مسيرة على كورنيش النيل بأسوان، فيما أطلق علية يوم التجمع النوبى، للمطالبة ببعض الحقوق النوبية من بينها حق العودة الكاملة على ضفاف بحيرة ناصر، طبقا للمادة 236 من الدستور ورفض نتائج لجنة الحصر الحكومية المقررة لصرف التعويضات للنوبيين المهجرين والمطالبة بإلغاء القرار الجمهورى رقم 444، الخاصة بتحديد المناطق الحدودية لجمهورية مصر العربية.