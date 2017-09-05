رئيس جنوب إفريقيا: ندعم إنشاء طريق «القاهرة - كيب تاون»

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السيسي: حريصون على تطوير التعاون مع جنوب إفريقيا وتجمع «بريكس»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية، بما يرقى إلى مستوى التحديات التى تواجهها ويلبي طحموحات شعوبها في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.

جاء ذلك خلال المباحثات، التي أجراها السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، على هامش أعمال قمة تجمع "بريكس" بمدينة شيامن الصينية.

وأكد السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع دول تجمع "بريكس"، الذى يعد أحد أهم التجمعات على الساحة الدولية، معربا عن أطيب تمنياته بنجاح جنوب إفريقيا في استضافة القمة القادمة لدول التجمع.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس زوما أكد حرص بلاده على تعميق وتوثيق علاقات التعاون مع مصر، مشيرا إلى دورها المحوري الهام في القارة الإفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا عن حرص دول تجمع "بريكس" على تعزيز التعاون مع الدول النامية، لما يمثله هذا التعاون من فرصة لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا حرص بلاده على دعوة مصر للمشاركة في قمة العام القادم، والرغبة في أن يكون "بريكس" تجمعا لنشر قيم السلام والاستقرار والتعاون المشترك.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا خلال اللقاء عددا من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأعربا عن دعمهما لمشروع إنشاء طريق "القاهرة - كيب تاون"، ما يساعد في تنمية حركة التجارة بين البلدين ومع العديد من مختلف دول القارة الإفريقية، كما أكدا أهمية استئناف عقد اللجنة المشتركة بما يساهم في تطوير التعاون فى المجالات المختلفة.

وناقش الرئيسان سبل تعبئة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، الذي أصبح يمثل عائقا أمام عملية التنمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الصلة بالقارة الإفريقية، وأعرب الرئيسان عن أهمية مواصلة العمل على التوصل إلى حلول سلمية لمختلف النزاعات التي تشهدها القارة، والسعي نحو استعادة الأمن والاستقرار في ربوعها، كما أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين سواء في إطار الاتحاد الإفريقي أو في مختلف المحافل الدولية.

وعرض السيسي، خلال اللقاء سياسة مصر الثابتة التي تقوم على التعاون مع كافة الدول، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعيا لتحقيق السلام والتنمية، فضلا عن رفض التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة.

ووجه السيسي الدعوة لرئيس الجنوب إفريقيا للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب، ومنتدى "إفريقيا 2017"، المقرر عقدهما في شرم الشيخ في نوفمبر وديسمبر المقبلين، ورحب الرئيس زوما بالدعوة مؤكدا تطلعه لزيارة مصر.