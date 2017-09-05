الصحة العالمية: أكثر من 600 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن

جنيف- (أ ش أ):

كشفت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن، منذ بدء انتشاره في شهر أبريل، بلغ تحديدا612 ألفا و 703 حالات، فيما لقي 2048 شخصا حتفهم جراء الإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- أن معدل انتشار المرض تباطأ في الشهرين الأخيرين، بينما تم الإبلاغ عن رصد نحو 3 آلاف حالة جديدة يوميا في الأيام القليلة الماضية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت - في وقت سابق - من أن عدد حالات الكوليرا في اليمن سيتجاوز الـ 600 ألف بنهاية العام الجاري، فيما قال دكتور نيفيو زاجاريا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إن وباء الكوليرا ينتشر في البلاد بسرعة غير مسبوقة فاجأت العاملين في المجال الصحي.