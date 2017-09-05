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الطيران السعودي يواصل طلعاته الجوية مع بدء المرحلة الثالثة من خطة الحج

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مصراوي Masrawy

الطيران السعودي يواصل طلعاته الجوية مع بدء المرحلة الثالثة من خطة الحج

01:05 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الطيران السعودي يواصل طلعاته الجوية مع بدء المرحلة الثالثة من خطة الحج

المدينة المنورة- (أ ش أ):

بدأت القيادة العامة لطيران الأمن السعودي تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة مشاركتها في مهمة حج هذا العام في منطقة المدينة المنورة التي تشمل تحريك طائرات مساندة إلى المدينة المنورة مع تحرك الحجاج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعودتهم إليها.

ونقلت وكالة الأنباء (واس) اليوم الثلاثاء عن القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد الحربي قوله" إن موسم الحج هذا العام يعد من أنجح المواسم، لأن المرحلة الثالثة من خطة طيران الأمن لحج هذا العام بدأت فعلياً في منطقة المدينة المنورة حيث تم تحريك طائرات مساندة إليها تستبق تحرك الحجيج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إليها".

وأوضح اللواء الحربي أن الطائرات تواصل مهام المتابعة اليومية بطلعات مستمرة والقيام بمهام المسح الجوي لطريق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة السريع ومداخل منطقة المدينة المنورة من جميع الجهات والطرق المؤدية إليها ومراقبة حركة الحجاج والزوار ورصد وتحليل جميع الظواهر الأمنية والمرورية والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في منطقة المدينة المنورة.

وأضاف أن خطة مشاركة القيادة العامة لطيران الأمن في موسم حج هذا العام تنفذ بدقة وفق الخطط المرسومة، مثمنًا توجيهات الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية المشاركة والجهات ذات العلاقة.

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