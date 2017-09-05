هروب أكثر من 100 سجين من أحد السجون في الكونغو

جوما (الكونغو) - (د ب أ):

تمكن أكثر من 100 سجين من الهروب من أحد السجون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثناء هطول أمطار غزيرة، بحسب ما قاله مدير السجن، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال موتانادي نيونجولي إن هناك 119 سجينا هربوا في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، من السجن الواقع في بلدة كابيندا بوسط إقليم لومامي في الكونغو. وأضاف أن هناك خمسة آخرين – قد أوشكوا على إتمام فترات عقوباتهم – فضلوا البقاء داخل زنزاناتهم.

وأوضح نيونجولي أن "الشرطة قد تمكنت من ضبط نحو 10 من الهاربين"، مضيفا أن أغلب السجناء كانوا محتجزين لحين محاكمتهم.

ويشار إلى أن عمليات الفرار من السجون أمر شائع في الكونغو، حيث هرب نحو 900 سجين من إحدى المؤسسات في إقليم نورث كيفو في حزيران/يونيو الماضي، بعد أن اقتحم مسلحون المبنى.