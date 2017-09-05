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رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يلتقي قائد حماس في غزة

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مصراوي Masrawy

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يلتقي قائد حماس في غزة

12:48 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يلتقي قائد حماس في غزة

بيتر ماورير مع الرئيس الفلسطيني

غزة - (د ب أ):

اجتمع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير اليوم الثلاثاء في غزة مع قائد حركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار.

واستمر اجتماع ماورير والسنوار قرابة ساعة، بحضور عدد من قادة حماس ومسؤولين من المنظمة الدولية.

وعلقت الناطقة باسم الصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، للصحفيين، على اللقاء بالقول إن هناك "دائما الكثير من المواضيع التي تخص لجنة الصليب الأحمر في حوارها مع السلطات" في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكرت زقوت أن ماورير سيجتمع مساء اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويوم غد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ثم سيعقد مؤتمرا صحفيا لإجمال نتائج اجتماعاته.

وسيجري ماورير أيضًا عددًا من الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع في غزة والضفة الغربية.

ووصل ماورير إلى قطاع غزة عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وهذه هي ثالث زيارة لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ تسلمه منصبه في العام 2012

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