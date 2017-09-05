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تأجيل نظر شكوى "المحامين" ضد منتصر الزيات بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ 5 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل نظر شكوى "المحامين" ضد منتصر الزيات بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ 5 نوفمبر

01:03 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:
أجلت الدائرة 13 محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، الشكوى المقدمة من مجلس نقابة المحامين ضد المرشح السابق لمنصب النقيب العام منتصر الزيات، لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستعجال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
صدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشار نبيل يوسف، وياسر الأحمداوي.

وأحال سامح عاشور نقيب المحامين، منتصر الزيات، لمجلس التأديب، على خلفية شكوى اتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة حول ميزانية النقابة، وإهدار أموال المحامين دون تقديم أي مستندات.

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