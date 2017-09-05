السيسي يعقد لقاءا مع أكبر شركات الصين المستثمرة في مصر

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قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد لقاء مع أكبر الشركات الصينية المستثمرة في مصر، وشركات أخرى تتطلع بأن يكون لها استثمارات في المشاريع القومية، التي تقوم بها الحكومة المصرية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك قناة السويس.

وأكدت نصر، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، ضرورة وجود تعاون اقتصادي وتكامل في كافة النواحي التجارية والاستثمارية بين دول مجموعة "البريكس"، مشيرة إلى أن تلك الدول مرت بنفس المراحل والتحديات التي تمر بها الدول النامية.

وأضافت: "عندما نتحدث عن التكامل فنحن نتحدث عن فرص متساوية واقتصاد عالمي عادل، ذات شفافية واحترام للقواعد ليكون أساس للسماح لصوت الدول الناشئة بأن يكون مسموعا"، مشيرة إلى أن ذلك لن يحدث إلا إذا تواجد الترابط في العمل.

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وشددت وزيرة الاستثمار على أن التعليم كان أحد أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، لافتة إلى أن التنمية لن تتم إلا باستثمار الشباب والجيل القادم، الذي سيقوم بالإنتاج وتحديث منظومة العمل.

وقالت الوزيرة إن كل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، أتاحت البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، كما قامت بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه القطاع الخاص، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي الحالي يختلف عن السنتين الماضيتين.

ولفتت إلى أنها ستتوجه، غدا الأربعاء، إلى فيتنام، وأنه سيتم عقد اللجنة المشتركة التي لم يتم عقدها منذ 9 سنوات، مشيرة إلى أن مصر حريصة على التعاون مع فيتنام، خاصة في مجالات بناء السفن والزراعات السمكية، لافتة إلى أنه المقرر التوقيع على عدة اتفاقيات مع فيتنام.