أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

انطلاق الحملات الدعائية لاستفتاء استقلال كردستان عن العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انطلاق الحملات الدعائية لاستفتاء استقلال كردستان عن العراق

12:52 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

انطلاق الحملات الدعائية لاستفتاء استقلال كردستان عن العراق

أرشيفية

أربيل (العراق) - (د ب أ):

انطلقت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي الحملة الدعائية لاستفتاء استقلال إقليم كردستان عن العراق.

ومن المقرر أن تستمر الحملة 18 يوما حتى 22 من سبتمبر الجاري، بينما يجري التصويت في 25 من الشهر الجاري.

ونظمت حملة دعائية جماهيرية للاستفتاء بعد منتصف الليل في قلعة أربيل التاريخية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين.

كانت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم أعلنت أمس أن قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشاركون في الاستفتاء بكردستان وكركوك والمناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في نينوى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبرز المعلومات عن كركوك بعد إعلان مشاركتها في استفتاء استقلال كردستان

    أخبار

  • عضو الكونجرس الأمريكي رالف إبراهام يؤكد دعمه لاستفتاء إقليم كردستان

    أخبار

  • مخيمات النازحين من الموصل تستقبل عائلات جهاديين

    أخبار

  • مراقبون دوليون ينتقدون إجراءات الاستفتاء في تركيا

    أخبار

إعلان

9a4fba0ce4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم