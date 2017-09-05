انطلاق الحملات الدعائية لاستفتاء استقلال كردستان عن العراق
انطلاق الحملات الدعائية لاستفتاء استقلال كردستان عن العراق
12:52 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
أرشيفية
أربيل (العراق) - (د ب أ):
انطلقت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي الحملة الدعائية لاستفتاء استقلال إقليم كردستان عن العراق.
ومن المقرر أن تستمر الحملة 18 يوما حتى 22 من سبتمبر الجاري، بينما يجري التصويت في 25 من الشهر الجاري.
ونظمت حملة دعائية جماهيرية للاستفتاء بعد منتصف الليل في قلعة أربيل التاريخية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين.
كانت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم أعلنت أمس أن قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشاركون في الاستفتاء بكردستان وكركوك والمناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في نينوى.
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