بوتين يحتفظ بحق تقليص عدد آخر من الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا

شيامن (الصين) - (د ب أ):

احتفظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحق في إجراء مزيد من التخفيض في عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في روسيا، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تدهورا إلى أدنى مستويات لها منذ انتهاء الحرب الباردة.

وقال الرئيس بوتين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمدينة شيامن الصينية، إنه بإمكان روسيا تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين، غير أنها لاتعتزم تنفيذ ذلك في الوقت الحالي.

ولدى كل من الولايات المتحدة وروسيا 455 دبلوماسيا معتمدا لدى الدولة الأخرى، غير أن 155 من إجمالي الدبلوماسيين الروس بالولايات المتحدة يعملون بالأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء التي تديرها الدولة نقلا عن بوتين إنه يمكن بالتالي إلغاء اعتماد 155 دبلوماسيا أمريكيا يعملون في روسيا.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن من جراء سلسلة من الخطوات المتبادلة، واصل خلالها كل من البلدين في تقليص عدد الدبلوماسيين والخدمات الدبلوماسية.

وطلبت موسكو تقليص حجم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وأمرت الولايات المتحدة مؤخرا روسيا بإغلاق قنصيلتها في سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى مقر ملحق دبلوماسي بالسفارة بواشنطن، وملحق للقنصلية الروسية بنيويورك.

ويقوم بوتين بزيارة للصين حاليا للمشاركة في فعاليات تجمع "بريكس" للاقتصادات البازغة، والذي يضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.