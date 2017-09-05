السفير الأمريكي يدعم إعادة أجراس كنسية إلى الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

أعلن السفير الأمريكي في الفلبين اليوم الثلاثاء عن دعمه لدعوات إعادة ثلاثة أجراس كنسية استولى عليها جنود أمريكيون كغنيمة حرب قبل أكثر من قرن من الزمن.

وقال السفير سونج كيم في إيجاز صحفي في مانيلا :"أعتقد أنه من الصواب القيام بذلك، وآمل حقا أن نتمكن من إعادة الأجراس قريبا".

وأشار إلى وجود مشاورات متواصلة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الفلبينية "للسعي وتسهيل إعادة الأجراس في أسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي طالب الولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي بإعادة الأجراس، التي كان تم الاستيلاء عليها من بلدة بالانجيجا بإقليم سامار شرقي البلاد عام 1901، خلال الاستعمار الأمريكي للفلبين.

وتم استخدام الأجراس، التي ترمز في الفلبين إلى الكفاح من أجل الاستقلال، للإشارة إلى هجوم شنه فلبينيون على القوات الأمريكية التي كانت تحتل بالانجيجا.

وقُتل أكثر من 40 جنديا أمريكيا في الهجوم، الذي رد الجيش الأمريكي عليه بإعطاء أوامر بقتل أي ذكر أكبر من عشر سنوات.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تواصل الحكومة الفلبينية والكنيسة الكاثوليكية مساعيهما لإعادة الأجراس، إلا أنها لا تزال بحوزة الولايات المتحدة.