محافظ القليوبية يوقّع بروتوكول تعاون مع إدارة المهندسين العسكريين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وقع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي أحمد، مدير إدارة المهندسين العسكريين، لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بمحافظة القليوبية، من رصف وإنترلوك.

وأكد "عشماوي" في تصريحات صحفية، أن التعاون يأتي للاستفادة من خبرات وإمكانيات إدارة المهندسين العسكرية من دقة في التخطيط، والإشراف، والمتابعة، والتنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المقررة، لتنفيذ الأعمال بحيث يجري الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال ستة أشهر.