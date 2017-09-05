عامل مزلقان في تحقيقات حادث قطار المنيا: منعنا كارثة محققة

المنيا ــ ريمون الراوي:

استمع فريق من النيابة العامة، بإشراف تامر المرشدي رئيس نيابة مركز سمالوط، وأحمد مختار وكيل النيابة، والمستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، لأقوال "إسماعيل سيد إسماعيل محمد" 40 سنة، عامل مزلقان محطة قرية قلوصنا، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا،، بشأن حادث تصادم قطار vip بسيارة نقل.

وقال عامل المزلقان: "طبقت لائحة السكة الحديد ووضعت كبسولتين على الشريط، ورفعت العلم الأحمر على بُعد 450 مترًا، كي أُنبه سائق القطار القادم بوجود خطر أمامه، وعند مرور القطار على الكبسولتين انفجرتا، فهدأ سائق القطار السرعة ولكنه لم يتمكن من التوقف فحدث التصادم، مشيرًا إلى أنه منع كارثة كبيرة محققة، بعد تنفيذ تعليمات الوقاية الموجودة بلائحة السكة الحديد، ولولا ذلك لأُزهقت أرواح".

وأضاف العامل، تعليقًا على حادث تصادم قطار مكيف بسيارة نقل محملة بالرمال أمام مركز سمالوط في شمال المنيا، أنه فوجئ باتصال تليفوني من ملاحظ بلوك مركز مطاي يخبره بوجود سيارة نقل تقف على شريط السكة الحديد بالمزلقان بعد تعطلها، فأغلق التليفون وأسرع ليشاهد السيارة المعطلة في الوقت الذي تصادف فيه قدوم القطار رقم 2006 vip قادم من القاهرة في طريقه إلى أسوان.

وعاينت النيابة موقع الحادث، وقررت استدعاء سائقي السيارة والقطار لسماع أقوالهما حول ظروف وملابسات الحادث.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا، في وقت سابق، من مأمور مركز شرطة سمالوط، باصطدام القطار رقم 2006 قادم من القاهرة ومتجه إلى جنوب الصعيد، بسيارة نقل محملة بالرمال رقم 48936 نقل المنيا، أمام مزلقان قرية "قلوصنا" التابعة لدائرة المركز، وأصيب فيه 4 أشخاص.

وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات في الاتجاهين لحين رفع السيارة المنكوبة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور سيارة نقل "المزلقان"، تعطلت من سائقها وفشل في إصلاح العطل، وتصادف مرور القطار رقم 2006، فترك السائق السيارة وفر هاربًا، فأصطدم بها القطار، وجرى رفع السيارة وتقرر التحفظ عليها.

وفي سياق متصل، أصدر اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، قرارًا بتشكيل لجنة لرصد ومتابعة موقف التعديات على المزلقانات وغلق المعابر غير القانونية.