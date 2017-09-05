انهيار شرفة عقار بالإسكندرية.. والسكان يرفضون إخلاءه

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، سقوط شرفة عقار قديم مكون من 6 طوابق بشارع حفني ناصف، ما أسفر عن تحطم سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار، وذلك دون حدوث إصابات.



ورفض سكان العقار، تنفيذ قرار حي شرق الإسكندرية بالإخلاء المؤقت دون المنقولات لحين تنفيذ قرار الترميم، وذلك لعدم وجود سكن بديل.



وتلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من شرفة بعقار في شارع حفني ناصف بطريق الجيش، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.



وتبين من المعاينة أن العقار مساحته 400 متر مربع تقريبًا مكون من دور أرضى وخمسة طوابق علوية "بناء قديم – مشغول بالسكان"، وسقوط جزء من شرفة الطابق الرابع على السيارة رقم "س م د مصر" تصادف وقوفها أمام العقار، ما أدى لحدوث تلفيات بها دون حدوث إصابات.



وقررت الإدارة الهندسية بحي شرق أن العقار صدر له قرار ترميم ولم ينفذ، وأوصت بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات لحين تنفيذ قرار الترميم، غير أن السكان رفضوا الإخلاء لعدم وجود سكن بديل.



جرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وحُرر المحضر إداري قسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

