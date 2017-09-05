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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع في 24 ساعة

12:39 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع في 24 ساعة

هيئة ميناء دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، وذلك عقب الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك، وخلال 24 ساعة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177854 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60750 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 2597 طن قمح، و77 سيارة بحمولة 4064 طن قمح، وشملت فيه حركة الصادر من الميناء 7050 طن فوسفات، و4250 طن ملح وإعادة تصدير 2100 طن ذرة.

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